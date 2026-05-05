『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月5日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】生ごみを可燃ごみに入れる場合「水分をきってくれると嬉しいです」生ごみの汁は「清掃員にかかります」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「生ごみを可燃ごみに入れる場合、水分をきってくれると嬉しいです。」「生ごみの汁は僕らの世界でゴ