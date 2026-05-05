大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。一門外から大関・安青錦（安治川）が参加した。安青錦は小結・若隆景（荒汐）、幕内・若元春（荒汐）と計８番取って５勝３敗。立ち合いの力強い突き押しから、一気に押し出す内容が光った。一方で左四つ得意の若元春と胸を合わせて寄り切られる場面もあり、「（内容は）普通です。（突き起こしは）いつも通り意識