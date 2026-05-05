きのう夜、山口県美祢市の国道で乗用車同士が正面衝突し、8歳の男の子を含む2人が死亡しました。【写真を見る】帰宅途中の事故か…8歳男児ら2人死亡山口の国道で乗用車が正面衝突死亡男児の両親と弟は軽傷きのう午後9時50分ごろ、山口県美祢市美東町の国道490号で乗用車同士が正面衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた山陽小野田市の山崎貴将さん（25）と、対向の乗用車の後部座席に乗っていた萩市の小学生・羽鳥暖