けさ、栃木県足利市で、トラックが自動車整備会社に突っ込み、運転手の男性が意識不明の重体です。きょう午前8時すぎ、足利市鹿島町で「事故が起きている」と近くに住む人から110番通報がありました。警察によりますと、片側一車線の県道沿いにある自動車整備会社に運送用のトラックが突っ込んだということです。この事故でトラックを運転していた50代くらいの男性が病院に搬送され、意識不明の重体です。警察が事故の詳しい状況な