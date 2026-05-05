アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が意外な姿で、ファンを驚かせた。４日までにインスタグラムで「至って全力。みなさま良きＧＷを」とつづると、バスケットボールをしている動画をアップ。ぎこちないドリブルからシュートを放つも、ボールはボードにすら当たらず…。それどころか落下してくるボールから逃げて、コート上に転がるというお茶目な姿を披露した。この投稿にファンからは「普段のダン