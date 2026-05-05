米電子商取引大手イーベイのロゴ＝1月、米ラスベガス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ゲーム販売大手ゲームストップは3日、電子商取引大手イーベイに対し、総額約555億ドル（約8兆7千億円）で買収を提案したと発表した。ゲームストップは既にイーベイ株の5％を保有しており、完全子会社化を目指す。報道によると、ゲームストップの時価総額はイーベイの4分の1ほどの規模。イーベイは4日、買収提案を「慎重に検討する