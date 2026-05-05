今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第27回（2026年5月5日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）「これのどこが看護なんですか？」油で固めて1カ月ほど洗髪しない日本髪は不潔、という衝撃の事実により、りん（見上愛）