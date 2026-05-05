「ＤｅＮＡ−広島」（５日、横浜スタジアム）広島のドラフト４位・工藤泰己投手＝北海学園大＝が、１軍に初めて合流した。球場入り直後、取材に応じ「５月中には絶対に上がるって気持ちを持っていたので。思っていたよりも時期は早かったですけど、すごくうれしい気持ち」と話した。最速１５９キロ右腕は、１月の合同自主トレ中に右太もも裏を痛めて離脱。「右大腿（だいたい）二頭筋腱（けん）膜部損傷」と診断された。３