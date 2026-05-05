「こまめに電気を消しているのに、なぜか電気代が下がらない……」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。実は、節電は“やり方”によって効果に大きな差が出ます。特に重要なのは、消費電力の大きい家電から優先的に見直すことです。本記事では、家電ごとにチェックすべきポイントを分かりやすく解説します。 まずは「消費電力の大きい家電」を把握する 節電で最も重要なのは、影響の大きい家電に注目することで