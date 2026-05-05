上司からパワハラを受けた職員が自殺した問題を受け、石川県能美市は外部の専門家らによる相談窓口を新たに設置し、今月から運用を開始しました。石川県の能美市では、去年10月、上司から「残業三兄弟」などと言われた職員が、職場の悩みを訴える遺書を残して自殺しました。これを受け、市は再発防止策の一環として、外部の弁護士やカウンセラーらが職場の悩みに対応する相談窓口の運用を今月1日から開始しました。相談を受