【モデルプレス＝2026/05/05】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が5月4日、自身のInstagramを更新。オレンジ色の新ヘアカラーを公開し反響を呼んでいる。【写真】24歳アイドル「最強ビジュ」雰囲気ガラリのオレンジヘア◆リオ、印象ガラリな新ヘアカラー公開リオは「Japan Jam2026最高」と、5月3日に出演した音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」に言及し、衣装姿の写真を複数枚投稿。ダークグレーのチェック柄の