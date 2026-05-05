ゴールデンウィーク後半。東海道新幹線の東京方面へ向かう「上り」は、5日が混雑のピークです。 【写真を見る】東海道新幹線 ｢上り｣ 5日が混雑ピーク 午後はほぼ満席 6日まで｢のぞみ｣は全席指定席 東海道新幹線はゴールデンウィーク期間中、6日まで「のぞみ」が全席指定席で運行していて、東京方面へ向かう「上り」は5日が混雑のピークです。 JR名古屋駅は、ゴールデンウィ