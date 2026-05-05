パーキングメーターパーキングメーターは1935年7月、米国で弁護士兼ジャーナリストのカール・マギー氏（1872〜1946年）の提案により登場した。彼はオクラホマシティの交通渋滞を緩和できると期待していた。デザインは異なるものの、同様の機械が1958年7月にロンドンに設置されている。写真のものは1940年製のカリフォルニア州ロングビーチにあるものだ。【画像】世界で初めて量産された市販FCEV（水素燃料電池車）【トヨタ・ミライ