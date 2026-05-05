グランプリレース最初のグランプリレースは、1906年6月にフランスのル・マン近郊の公道で開催された。当時、他国よりもはるかに多くのレースカーを製造していたフランスは、それまでのゴードン・ベネット・カップで各国から3台しか出場を認められないことに不満を抱いていた。【画像】世界初の量産ハイブリッド車【トヨタ・プリウス（初代＆2代目）を詳しく見る】全18枚フェレンツ・シシュは1906年の同レースをルノーで制した。