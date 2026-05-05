進化を続ける道の駅。何かのついでに立ち寄るだけではなく、目的地として行きたくなるような仕掛けが続々と生まれています。物価高のゴールデンウイーク（GW）で、日帰り客が増えると見込む道の駅もあります。新しい挑戦をする背景を取材しました。■地元の野菜を求めて多くの人が来店森圭介アナウンサー「GWもいつの間にか後半戦に入りました。国内旅行はもちろん、海外旅行に行く方、帰省される方、自宅で過ごす方と様々だと思い