【ワシントン、ソウル共同】韓国政府によると、ホルムズ海峡付近に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で4日、爆発と火災が起きた。トランプ米大統領は同日、イランが韓国の貨物船を含む、戦闘とは無関係の国々を攻撃したと交流サイト（SNS）で主張。米国が始めた船舶の退避支援の任務に「韓国も加わる時がきたのではないか」として関与を求めた。韓国政府によると、貨物船はパナマ船籍で、人的被害はない。乗組員は韓国人6人を