俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子（68）が4月29日、自身のブログを更新。“意外な食材”を使った手作りのおにぎりを披露した。【写真】「珍しいですね！」「高級食材！」戸田恵子が“初めて作った”手作りおにぎり戸田は「今朝は、初めてカラスミ混ぜご飯で、おにぎりしてみました」と明かし、ラップにくるんだおにぎりの写真をアップ。「先日イタリアから来日した知人に頂いた貴重なカラスミ！私は滅多に食べませんけ