「エンゼルス０−６ホワイトソックス」（４日、アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」で先発出場し、２点リードの四回に３試合ぶりの１４号アーチを放った。先に１４号を放っていたヤンキース・ジャッジに並び、ＭＬＢトップタイに立った。四回の第３打席だった。カウント２−２と追い込まれながらも高めの９８マイルフォーシームを捉えると、打球はトラウトの頭上を越えてバックスクリーンに飛び込