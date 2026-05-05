■MLBエンゼルスーホワイトソックス（日本時間5日、エンゼル・スタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのエンゼルス戦に“2番・一塁”で先発出場。4回第3打席で3試合ぶりとなる今季14号本塁打を放った。この日、A.ジャッジ（33、ヤンキース）が2試合連続の14号を放ち抜かれたが、すぐに追いついた。これで打点も28打点となり、リーグトップのJ.アランダ（27、レイズ）に追いついた。2試合連続ノーヒットの村上、エ