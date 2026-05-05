5日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」に先日結婚を発表した漫才コンビ爛々の萌々（28）と丸亀じゃんごの安場泰介（36）がゲスト出演。「夫婦はいつまでラブラブでいられるか？」などをテーマに話し合った。新婚の萌々が「いつまでも、ずっとラブラブでいたい」と乙女心を語ったのに対し、女と男の市川（45）は「子どもができたら、奥さんの気持ちが僕より子ども中心に移ってしまった」と自身の