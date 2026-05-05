タレントの中川翔子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。誕生日＆歌手活動20周年を報告しました。【写真】中川翔子、誕生日＆歌手活動20周年！「しようこは レベルが あがった！」中川さんは「しようこは レベルが あがった！ HPが あがった！ MPが あがった！ すばやさがさがった！ えがおが ふえた！ しょこたん歌手活動20周年 これからもぼうけんはつづく！」とつづり、1枚の写真を投稿。額に「LVUP」という文字が入ったア