西川町志津で起きた交通事故。バイクに乗っていて心肺停止となっている男性は、県内在住であるとみられるということです。4人でツーリングに出かけ、鶴岡市方面に向かっていたとみられます。 【写真を見る】月山道の事故心肺停止の男性（60代）は県内在住者か4人でツーリング、鶴岡市方面に向かっていた（山形・西川町） ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で