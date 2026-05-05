今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『お腹がすいたらワカサギ食べればいいじゃない』というふわふわなエビさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）食用や冬の釣りの定番と言ってもよいワカサギ本州西部には生息しておらず、人の手で持ち込まれた国内外来種になります。琵琶湖で近年数が増えていると聞いたので捕まえに行ってきました！﻿お腹がすいたらワカサギ食べればいいじゃないワカサギを大量