ゴールデンウイーク後半、5日も各地で混雑が続いています。5日午前、東京駅の新幹線のホームではスーツケースなど大きな荷物を持った人が行き交いました。岐阜に行った中学生「いとことかおばあちゃんと一緒に温泉行ってみんなでわいわいしながら、ゆっくり楽しみました」名古屋に旅行した家族「名古屋城に行った」「金のしゃちほこがきれいだった」「お城が大きくてびっくりした」JR各社の新幹線などは5日が上りのピークで、東海