俳優でタレントの黒柳徹子（92）が、5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。渋谷のH&Mで爆買いする様子が公開された。【動画】「買おうよ！」H&Mで即決していく黒柳徹子、51点爆買いした総額を公開黒柳は「【入店1秒で即買い!?】徹子がH&Mで春夏アイテムを爆買い！」と題した動画で、渋谷のH&Mに来店。今回で7回目の来店となる。入店して1秒で刺繍の入った白いパンツを見ると「このズボンいいな〜、買お