「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）ドジャースの山本由伸投手が先発し、６回３失点で３勝目の権利を手にマウンドを降りた。味方が先制した直後の一回、アルトゥーベのタイムリーと暴投で試合をひっくり返された山本。だが二回以降はしっかりと立ち直った。キレのあるボールをゾーンに投げ込み、球数少なくアウトを積み重ねた。二回から四回まで打者９人で抑える圧巻の投球。五回にコールに内角のボールを右