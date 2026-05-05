◆米大リーグエンゼルス―ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。４回に３試合ぶりの１４号２ランを放ち、再びメジャートップに立った。現時点でシーズン６４発ペースとした。２点リードの４回１死一塁で迎えた第３打席だった。試合前の時点で防御率０・８４だった右