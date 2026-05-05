天皇賞・春で３着だったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は今後、春シーズンを休養に充てる方針になった。友道調教師は「頑張っていたと思います。勝ち馬は強かったし、力は出し切ったんじゃないかな。今後は放牧に出します。宝塚記念はないと思います」と説明。英気を養い、再び大舞台へ挑む時を待つ。