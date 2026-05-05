【モデルプレス＝2026/05/05】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月4日、自身のInstagramを更新。娘たちとの3ショットを公開し、話題となっている。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「すでに美人さん」“17歳差”娘との3ショット◆渡辺リサ、娘達との“3姉妹”ショット公開渡辺は「まとまり皆無三姉妹」「＃17歳差親子」とつづり、写真を複数枚投稿。2019年に17歳で出産した長女と、19歳で出産した次