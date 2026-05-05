この先5月6日(水)〜5月18日(月)は、前半は本州付近ではたびたび雨が降りますが、後半は晴れる日が多いでしょう。沖縄や奄美は梅雨空の日が多くなりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東以西では夏日(最高気温25℃以上)の日が多くなるでしょう。真夏日(最高気温30℃以上)になる日もありそうです。たびたび雨も5月6日(水・振替休日)は、九州から北海道では日本海側を中心に晴れるでしょう。太平洋側では雲が広がりやすく、夜は