俳優の仲里依紗（36）が撮影した夫・中尾明慶（37）の衝撃的な“証拠写真”が話題になっている。【映像】「妻が1番腹立つ瞬間」とコメントした休日の中尾明慶これまでに中尾は、「休日のお父さん」「妻が1番腹立つ瞬間」とつづった、ソファの上で寝ている自身の姿や水着姿の仲と寄り添う夫婦ショットなど、日常の様子をInstagramで発信している。衝撃的な“証拠写真”を公開5月3日は「妻から寝室を別にしたいとの申し出があ