【パリ共同】スペイン警察の労働組合は4日、大西洋上の船舶で警察が大量のコカインを押収したと明らかにした。35〜40トンと推定され、スペイン当局が押収したコカインの量としては過去最大規模とみられる。欧州メディアが伝えた。警察は1日、スペイン領カナリア諸島沖の公海上で船を拿捕し、約20人を逮捕したという。船は西アフリカ・シエラレオネの首都フリータウンを出発し、リビア東部ベンガジに向かっていた。スペインの