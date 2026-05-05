きょう午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市で、水田の見回りをしていた48歳の男性がクマに襲われました。男性は右顔面や右腕を負傷しましたが、搬送時に意識はあり、会話ができたということです。クマは、体長1メートルくらいの成獣とみられています。警察によりますと、秋田県内でのクマによる人身被害は、今年に入って初めてです。