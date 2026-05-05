大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどが媒介する「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあり、これまでに3人が死亡しました。WHO＝世界保健機関は3日、大西洋を航行中のクルーズ船内で、「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあると明らかにしました。AP通信によりますと、クルーズ船は南米アルゼンチンからアフリカ北西沖のカボベルデに向かっていました。これまでにハンタウイルスに感染した疑いがあるドイ