元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリストとして活躍中の富川悠太氏（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。次男とのお出かけショットを公開した。連日、長男で、モデル、タレントとして活動する富川立夢（りずむ）とのショットを公開している富川氏。「今日は下の子と」と記し、この日は次男とお出かけしたことを明かした。「連日子どもとご飯を食べられて幸せですこれこそゴールデンウ