2026年9月、ついに2015年以来11年ぶりとなる「5連休（シルバーウィーク）」がやってきます。原油高にともなう燃油サーチャージ高騰が続くなか、HISは夏・秋の旅行を対象とした超大型セール「SUPER SUMMER SALE! 2026」を2026年5月8日（金）から開催します。注目は、燃油サーチャージ込みで1万円台という海外ツアーや、総額1億円規模の「ウルトラクーポン」。国内ダイナミックパッケージ20％OFFなど、5連休の争奪戦を有利に進めるコ