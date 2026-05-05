開催：2026.5.5 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 12 - 1 [オリオールズ] MLBの試合が5日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。 1回裏、2番 アーロン・ジャッジ 8球目を打って右中間スタン