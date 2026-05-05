人気お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさんが、５月４日、自身のインスタグラムを更新。ボディビル大会に出場したことを報告しました。【写真を見る】【 東京ホテイソン・ショーゴ 】ボディビル大会出場「信じられないぐらい負けマッチョでした、、」「上半身は素晴らしかったと言ってもらえて救われてます！脚トレ死ぬ気でやってリベンジします！」ショーゴさんは「信じられないぐらい負けマッチョでした、、ピック