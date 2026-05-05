■MLBアストロズードジャース（日本時間5日、ダイキン・パーク）【ドジャーズ日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのアストロズ戦で今季7度目の先発し、6回、95球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振8、四死球1、失点3（自責点3）。課題の立ち上がりに2失点、それでも中盤に立て直して、6回3失点と3勝目を手にマウンドを中継ぎに託した。前回4月28日のマーリンズ戦では5回4失点で連続QS（ク