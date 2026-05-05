◇プロ野球セ・リーグヤクルト5-1巨人（5月4日、東京ドーム）5回5失点となった先発の戸郷翔征投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「ボールはすごくよかった。まっすぐもスライダーも」と評価。開幕前に2軍に送った際に与えた課題も、ある程度クリアできていたのではと続けました。「とりあえず、なにも迷わず、2軍で本来のピッチングを思い出してほしいと思ってましたから。躍動はしていたかなと思っています。試合