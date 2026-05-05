小泉防衛大臣はきょう午後、フィリピンのテオドロ国防大臣と会談する予定です。日本の防衛装備品の輸出などをめぐり、意見を交わす見通しです。外遊中の小泉大臣は日本時間のきょう午後、フィリピンのテオドロ国防大臣と会談する予定です。先月、日本が長年規制してきた殺傷能力のある武器の輸出が原則可能となったことを受け、防衛装備品の輸出を含めた今後の防衛協力について具体的に意見を交わすものとみられます。また、自衛隊