高市首相はベトナムとオーストラリア訪問の一連の日程を終え、帰国の途につきました。高市首相は5日午前、オーストラリアの首都キャンベラを出発しました。今回の2か国訪問のテーマは2つです。1つ目は、中東情勢や中国を意識した、エネルギーや重要鉱物などの安定調達のための「資源外交」です。特にエネルギー確保では、オーストラリアとお互いが必要とする液化天然ガスや液体燃料などを円滑に流通させることを確認しました。また