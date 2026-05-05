【ワシントン共同】米首都ワシントン中心部で4日午後、男が大統領警護隊（シークレットサービス）の隊員と撃ち合いになり、流れ弾で未成年者1人がけがをした。命に別条はないという。男は隊員に撃たれ、病院に搬送されたが容体は不明。米メディアが報じた。現場は観光名所のワシントン記念塔の近くで、ホワイトハウスの南数百メートル。発砲を受け、ホワイトハウスの北庭にいた報道関係者も一時屋内に退避するなど騒然となった