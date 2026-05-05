4日、中国・湖南省の花火工場で爆発事故があり、これまでに21人が死亡しました。習近平国家主席は事故の原因究明を急ぐよう、指示しています。中国国営テレビによりますと、4日午後、中国南部の湖南省瀏陽市にある花火の製造工場で爆発事故が発生しました。SNSに投稿された動画には、爆発後に白煙が空高く立ち上る様子が確認できます。この事故でこれまでに21人が死亡、61人がケガをしていて、現在も救助作業が続けられているとい