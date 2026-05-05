「コスチューム・アート展」で、自らの作品（左2点）のそばに立つ廣川玉枝さん＝4日、米ニューヨークのメトロポリタン美術館（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークのメトロポリタン美術館で「コスチューム・アート展」が始まるのに先立ち、4日、報道関係者向けに公開された。歌手レディー・ガガさんの衣装などの独創的なデザインで注目される服飾デザイナー、廣川玉枝さんや、廣川さんが師事した故三宅一生さんらの作品も