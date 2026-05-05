アメリカ・ニューヨークでファッションの祭典、メットガラが始まり、世界のスターたちが一堂に会しています。会場前にアン・ハサウェイさんが現れると、沿道から大きな歓声が上がっていました。ニューヨーク・マンハッタンのメトロポリタン美術館で、毎年恒例の「メットガラ」が日本時間の5日朝始まりました。2026年の衣装のテーマは「ファッション・イズ・アート」＝「アートとしてのファッション」で、アン・ハサウェイさんをは