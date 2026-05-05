４日午後３時１５分頃、愛知県豊橋市多米中町のアパート前で、警察官が盗難車とみられる乗用車の近くにいた男に職務質問したところ、男が「入ってきたら刺すぞ」と言ってアパート一室に閉じこもった。県警の捜査員が約２時間１５分後に室内に入り、男を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した。男はハサミを所持していたが、けが人はなかった。豊橋署の発表によると、逮捕されたのはブラジル国籍で住所・職業不詳の男（３７）。調べ