少しばかり攻めすぎたか。元モーニング娘。の田中れいなが5月1日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。ショートパンツに照準を絞ったカメラワークに「やばくない？」と反応する場面があった。【映像】際どいアングルに田中れいなもドキドキ番組冒頭、まずはMCを務める安田大サーカスのクロちゃんが挨拶。そのまま「本日はなんと、この先輩アイドルちゃんが来てくれてますよ！こちら、どうぞ