長く付き合っていても進まない関係がある一方で、自然と結婚に進むケースも。その違いは何なのでしょうか？男性が結婚を意識するのは、特別な出来事ではなく“日常の中の感覚”がきっかけになることが多いのです。一緒に生活する様子がイメージできたとき男性が結婚を考える大きなポイントは、「彼女と生活できるかどうか」です。一緒に過ごす時間の中で、無理がない、気を遣いすぎないと感じたときに、将来のイメージが具体的にな