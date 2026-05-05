年齢を重ねるにつれ、「きちんとメイクしているのに、どこか顔色が冴えない」と違和感を覚えることが増えていませんか？その原因は色の選び方だけでなく、“質感とバランス”のズレにあるかもしれません。機能派ブランド「KATE（ケイト）」の新色は、透け感と血色を重ねる設計で、くすみ印象を自然に整えるアイテム。今回はテクニックに頼らず印象を底上げできる新作３品を厳選して紹介します。“温度感レッド”で顔色を引き上げる